【台海局勢】解放軍射導彈飛越台灣上空，蔡英文：不會被挑戰擊倒

《經濟通通訊社５日專訊》解放軍昨日（４日）正午開始對台灣周邊發動大規模軍事演習，

並首次發射導彈飛越台灣上空。在台灣，總統蔡英文昨晚透過ＹｏｕＴｕｂｅ向台灣民眾表示，

大陸刻意和持續提升軍事威脅，特別是在國際最繁忙的航道上，進行危險的飛彈射擊，這不只是

對台灣，對於國際社會，都是不負責任的做法。蔡英文呼籲國際社會支持民主台灣，一起遏止不

理性的軍事行動，致力維持兩岸現狀，對建設性的對話，也一向抱持開放的態度。台灣從來不會

被挑戰所擊倒。蔡英文強調：「我們不會升高衝突，不會挑起爭端，但會堅定捍衞主權」。



＊大陸學者：解放軍解決遠海遠域攻擊的問題＊



台灣的國防部表示，解放軍昨日發射１１枚東風彈道導彈，主要飛行路徑位於大氣層外，並

預測落點為台灣東部海域，對台灣本島地面不構成危害，因此沒有發出防空警報。台灣又指，連

續第二日有大陸無人機飛入金門上空，昨晚有４架無人機，分３批進入小金門和北碇島海域上空

，台灣軍方發射２枚信號彈驅離。

解放軍東部戰區表示，導彈全部精準命中目標區域。中國國防大學教授孟祥青表示指，今次

軍演取得多項突破，包括首次對台灣實施合圍、首次在台灣東部設實戰射擊靶場，而且火力試射

首次穿越台灣本島，穿越愛國者導彈密集部署的空域，同時在美國神盾防禦系統下精準打擊目標

，反映解放軍武器裝備性能大幅提升，解決遠海遠域攻擊的問題。

海軍研究院研究員張軍社指，今次軍演展現解放軍對台灣及周邊的火力覆蓋能力，打擊精度

高、機動性強，是要向台灣當局表明，過去大陸能炮擊金門，但現在隨時可以覆蓋台灣全島。



＊美國譴責北京向台灣周邊發射彈道飛彈＊



白宮譴責北京向台灣周邊發射飛彈，並指不接受北京創造的「新現狀」。美方將持續在該區

域部署航空母艦雷根號來監控局勢，預告美軍將穿越台海，還會採取進一步措施展現對區域盟友

的安全承諾。（ｊｔ）

