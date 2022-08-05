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05/08/2022 08:20

【台海局勢】日本抗議導彈疑落入日專屬經濟區，北京否認說法

　　《經濟通通訊社５日專訊》中國解放軍圍繞台灣附近的海空域展開軍演。日本防衛省表示，
昨日（４日）有５枚導彈落入台灣東部海域的日本專屬經濟區，推定其中４枚曾飛越台灣上空。
此次是首次有解放軍導彈落入日本專屬經濟區，日方已通過外交途徑提出抗議。
　　中國外交部發言人華春瑩就此回應稱，中日在有關的海域還沒有劃界，因此不存在相關軍事
行動是位於或者進入「日本專屬經濟區」的說法。（ｊｔ）

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