【新冠肺炎】台灣新增２﹒１萬宗本土確診，５４宗死亡個案

《經濟通通訊社５日專訊》台灣新增２１５７７宗本土確診，５４宗死亡個案。個案分布為
新北４００７宗、台中２６２３宗、台北２３５１宗、桃園２２８０宗、高雄２０３４宗、台南
１６８３宗。指揮中心指出，台灣疫情持續緩降，未因ＢＡ﹒５反轉，但推估八月底單日確診量
恐重回三萬宗。（ｊｔ）
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