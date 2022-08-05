【內房困局】深圳第二批集中供地現分化：２宗流拍２宗僅底價成交

《經濟通通訊社５日專訊》作為一線城市的樓市風向標之一，今年以來樓市調控未見明顯變

化。８月４日，深圳年內第二批集中供地落下帷幕，共攬金３３９﹒３２億元（人民幣．下同）

，成功出讓１４宗地，２宗地流拍，顯示土地市場開始有所「分化」。本批次用地繼續採用「三

限雙競＋搖號」的方式掛牌出讓，對比今年第一批以及去年第三批地塊的價格，這次１６塊土地

中的大部分地塊限價都有所上漲，也在一定程度上提高了房企參與的積極性。從結果來看，此次

拿地仍以國資背景企業為主力軍，其中華潤置地（０１１０９）拿下４宗地塊（含１宗聯合拿地

），總成交金額１１８﹒７７億元，佔總出讓金３５％；招商蛇口（深：００１９７９）、越秀

各得２宗。

此次推出的地塊位置涵蓋前海深港現代服務業合作區、寶安區、光明區、龍華區、龍崗區、

坪山區。其中，前海Ｔ１０２－０４１０宗地最為搶手，該地塊競拍達到最高限制面積後共有８

家房企參與搖號，最終該宗地由招商蛇口競得。宗地建成後，普通商品住房毛坯銷售均價不超過

１０７１００元╱平方米（不含室內裝修價格）。



＊參與房企：房地產金融工具作用不再，準備過苦日子＊



值得注意的是，坪山石井Ｇ１３３０５－００４６宗地和寶安新安Ａ００１－０２１２宗地

流拍，龍華民治Ａ８０６－０４０１宗地和光明公明Ａ６４２－０５０６宗地均以底價成交。有

市場人士認為，以寶安地塊為例，雖然位置優越，但流拍或因為辦公和商業面積太多，再加上自

持保障性租賃住房面積，超過總建築面積的５０％，這也顯示出房企在優越地塊前面顯然也要「

算好帳」。

此次土拍共吸引近２０家房企參與報名，據《證券時報》引述其中一家房企的投拓部門人士

表示，這次推出的地塊大部分利潤率較前兩次高一些，但公司這兩年都準備過苦日子，現在來拍

地，純粹是回歸到生意，而不是像以前那樣將房地產視為一種金融工具。（ｗｌ）

