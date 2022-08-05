【台海局勢】外交部急召日駐華大使，斥涉台聲明倒打一耙性質惡劣

《經濟通通訊社５日專訊》中國外交部副部長鄧勵４日奉命緊急召見日本駐華大使垂秀夫，

就七國集團（Ｇ７）外長以及歐盟外交與安全政策高級代表發表涉台錯誤聲明向日方提出嚴正交

涉。

鄧勵表示，日本夥同七國集團和歐盟發表涉台錯誤聲明，顛倒黑白、倒打一耙，替美國縱容

佩洛西竄台、侵犯中國主權的錯誤行徑張目，無理指責抹黑中方，粗暴干涉中國內政，嚴重違反

國際關係基本準則和中日四個政治文件原則，向國際社會發出嚴重錯誤信號，性質影響十分惡劣

。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。



＊日本在台灣問題上負歷史罪責，理應更謹言慎行＊



鄧勵強調，台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義。日本曾長期殖民台灣，在台

灣問題上負有不可推卸的嚴重歷史罪責，理應更加謹言慎行。中方強烈敦促日方恪守中日四個政

治文件原則和在台灣問題上所作政治承諾，停止干涉中國內政，慎重妥善處理涉台問題，不要在

錯誤的道路上愈來愈遠。

東盟外長會議繼續在柬埔寨首都金邊舉行，據《路透》引述目擊者報道，中國外長王毅４日

在外長會議晚宴開始前，走出宴會大廳，乘車離開。參加晚宴的還包括美國國務卿布林肯、日本

外務大臣林芳正在內的十多位外長，以及東盟的高級外交官。中國外交部發言人華春瑩稍早預告

，中方不再安排中日外長在柬埔寨金邊會晤，因為日本夥同七國集團國家和歐盟發表無理指摘中

國的共同聲明，顛倒黑白，替美國侵犯中國主權的行徑張目，中國人民極為不滿。（ｗｌ）

