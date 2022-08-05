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05/08/2022 14:00

【內房困局】新城控股按時兌付２億美元債，年內已無到期境外債

　　《經濟通通訊社５日專訊》新城控股（滬：６０１１５５）表示，旗下一筆於２０２２年８
月８日到期的２億規模美元債，公司已於８月４日將待償付本息匯至信託人指定賬戶，並將於８
月８日按時兌付。新城控股２０２２年累計償付３筆、總計７億美元債，該筆美元債兌付完成，
意味著新城控股順利清償２０２２年全部美元債，年內已無到期美元債。
　　新城控股午後窄幅波動，現略漲０﹒３％，報１９﹒２１元人民幣。（ｗｌ）

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