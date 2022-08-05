【數據前瞻】機構料內地７月出口增速放緩至１５％，進口增速反彈

《經濟通通訊社５日專訊》中國海關將於周日（７日）公布內地７月貿易數據。據《路透》

綜合約２０家機構預估中值顯示，全球經濟放緩導致需求減少，疊加積壓訂單基本釋放、高基數

等影響，７月中國出口同比料增速放緩至１５％，有望創下三個月低點（６月出口同比增

１７﹒９％）；國內基礎設施投資等相關需求提升，當月進口同比增速料３﹒７％，自上個月的

１％微升。貿易順差預期為９００億美元（６月貿易順差９７９﹒４億美元）。

野村證券指出，隨著主要發達經濟體更加同步地進入經濟放緩衰退期，料中國出口增速未來

幾個季度將放緩。花旗銀行同樣認為，７月份出口增速將開始放緩，當月中國八大樞紐港口集裝

箱吞吐量和代表全球貿易活動的波羅的海乾散貨指數均預示了這一點；進口增速將因需求恢復而

反彈，但商品價格的下降可能會削弱其復甦勢頭。

高盛則認為，中國出口增速儘管會放緩，但仍算強勁；進口或因價格效應而趨緩，貿易順差

可能仍接近歷史最高水平。牛津經濟研究院的高級經濟學家Ｌｌｏｙｄ Ｃｈａｎ亦預計，中國

進口增速將在下半年出現回升勢頭，因基礎設施投資、硬科技和氣候相關的戰略投資領域加持下

，機械、設備和商品等的需求提升。（ｗｌ）

