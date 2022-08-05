【聚焦數據】次季中國經常帳戶順差８０２億美元，儲備資產減少

《經濟通通訊社５日專訊》國家外匯局公布，２０２２年二季度，中國經常帳戶順差

５３１６億元（人民幣．下同）。其中，貨物貿易順差１１６４１億元，服務貿易逆差１３９９

億元，初次收入逆差５２８６億元，二次收入順差３６０億元。資本和金融帳戶中，直接投資順

差９７５億元，儲備資產減少１２３９億元。

２０２２年上半年，中國經常帳戶順差１０９６０億元。其中，貨物貿易順差２０８４５億

元，服務貿易逆差２４５７億元，初次收入逆差８１１９億元，二次收入順差６９２億元。資本

和金融賬戶中，直接投資順差４７７６億元，儲備資產增加１２５９億元。

按美元計值，２０２２年二季度，中國經常帳戶順差８０２億美元。其中，貨物貿易順差

１７５７億美元，服務貿易逆差２１１億美元，初次收入逆差７９８億美元，二次收入順差５４

億美元。資本和金融帳戶中，直接投資順差１５０億美元，儲備資產減少１９０億美元。

２０２２年上半年，中國經常帳戶順差１６９１億美元。其中，貨物貿易順差３２０７億美

元，服務貿易逆差３７８億美元，初次收入逆差１２４４億美元，二次收入順差１０７億美元。

資本和金融帳戶中，直接投資順差７４９億美元，儲備資產增加２０４億美元。（ｗｌ）

