【聚焦數據】次季中國經常帳戶順差８０２億美元，儲備資產減少

《經濟通通訊社５日專訊》國家外匯局公布，２０２２年二季度，中國經常帳戶順差
５３１６億元（人民幣．下同）。其中，貨物貿易順差１１６４１億元，服務貿易逆差１３９９
億元，初次收入逆差５２８６億元，二次收入順差３６０億元。資本和金融帳戶中，直接投資順
差９７５億元，儲備資產減少１２３９億元。
２０２２年上半年，中國經常帳戶順差１０９６０億元。其中，貨物貿易順差２０８４５億
元，服務貿易逆差２４５７億元，初次收入逆差８１１９億元，二次收入順差６９２億元。資本
和金融賬戶中，直接投資順差４７７６億元，儲備資產增加１２５９億元。
按美元計值，２０２２年二季度，中國經常帳戶順差８０２億美元。其中，貨物貿易順差
１７５７億美元，服務貿易逆差２１１億美元，初次收入逆差７９８億美元，二次收入順差５４
億美元。資本和金融帳戶中，直接投資順差１５０億美元，儲備資產減少１９０億美元。
２０２２年上半年，中國經常帳戶順差１６９１億美元。其中，貨物貿易順差３２０７億美
元，服務貿易逆差３７８億美元，初次收入逆差１２４４億美元，二次收入順差１０７億美元。
資本和金融帳戶中，直接投資順差７４９億美元，儲備資產增加２０４億美元。（ｗｌ）
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