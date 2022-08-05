【ＦＯＣＵＳ】英生活成本危機惡化，加息半厘難扭實質負利率

【ＦＯＣＵＳ】Ｔｏｏ ｌｉｔｔｌｅ，ｔｏｏ ｌａｔｅ。英倫銀行周四（４日）祭出

２７年最大幅度加息，卻換來英鎊直線跳水；官方利率升至１﹒７５％的２００８年１２月以來

最高，亦改變不了實際負利率深陷

－７﹒７％。

跟加息路徑毫無懸念未到盡頭相比，面對以「誠實豆沙包」著稱的行長貝利（Ａｎｄｒｅｗ

Ｂａｉｌｅｙ），最新發出恐連續５季衰退的警告，更大的故事是－－日趨惡化的生活成本危

機。



＊第四季料衰退，失業率恐連升兩年＊



一如預期，自去年１２月起已五度加息四分一厘的英倫銀行，昨晚再宣布大幅加息半厘。議

息後發布的貨幣政策報告，調升對１０月份通脹峰值預測由１１％至１３﹒３％，並預計

２０２３年大部分時間維持非常高水平（ｖｅｒｙ ｅｌｅｖａｔｅｄ ｌｅｖｅｌｓ）。

鑒於貝利一方面視通脹衝擊為洪水猛獸，誓言必須採取更有力行動；另一方面又視英鎊年初

至今兌美元貶逾一成為雲淡風輕，市場預期英倫銀行到１２月前將再加息９５基點。不過，早前

收復１﹒２２的英鎊走勢卻反高潮，議息結果甫一公布，就直線下墜約１５０點子低見

１﹒２０６６。

何解？原因就在黯淡的經濟前景預告。央行預計，英國經濟將在第四季進入衰退，並一直持

續到２０２３年第四季；失業率從明年起持續上升，並於２０２５年第三季達６﹒２５％（現為

３﹒８％）。



＊能源價格上限臨調升，家庭負收入＊



儘管官方預期英國實際稅後家庭收入到第四季將下降約２％，看起來幅度可控，但今明兩年

實際家庭可支配收入料縮水約３﹒７％，為有記錄以來最大降幅，勢令現時許多英國人面臨的生

活成本危機雪上加霜。

直逼眼前的衝擊是，政府能源監管機構Ｏｆｇｅｍ將於１０月起提高零售能源價格上限，由

現時的每年１９７１英鎊至３３５９英鎊，並可能在明年１月進一步升至３６１５英鎊。超市集

團Ａｓｄａ上月就指，五分一的英國家庭可支配收入為負，而整體家庭平均在支付必需品後每周

僅剩２００英鎊，錄２０１７年１２月時水平。

為應對飆升的生活成本，除了超市購物從品牌產品轉向低價自有品牌產品，人們並取消流媒

體訂?、減少汽車旅行次數，英國７月輕型商用車注冊量按年降２０﹒７％，連跌７個月。



＊滯脹兵臨城下，英鎊或再下試１﹒１８＊



面對通脹居高不下、增長衰退在即，保守黨黨魁兩強相爭的特拉斯及辛偉誠齊主張減稅，但

就被評論為主要惠及高收入家庭。

按利率期貨市場現時預測，英倫銀行到年底前還將加息約９５點子，但相比雙位數通脹無疑

是杯水車薪。高通脹和衰退同時來臨恐意味滯脹，加上政壇不穩，難怪有分析員預期，英鎊年底

前或再試７月時低位１﹒１８。

