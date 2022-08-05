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05/08/2022 10:13

【台海局勢】央視：解放軍在台灣以東設靶「逼退」美國航母列根號

　　《經濟通通訊社５日專訊》解放軍於昨日（４日）啟動環台軍演。據《央視》引述國防大學
教授孟祥青表示，此次台海演習，航母編隊首次威懾性演練，核潛艇參演，構建了海上立體式的
作戰體系；首次在台島以東設置靶場，將當時為美國眾議院議長佩洛西護航的美國「列根號」航
空母艦，逼退約幾百公里。
　　《新華社》亦報道，解放軍東部戰區東部戰區海軍１０多艘驅護艦艇連續在台島周邊海域實
施聯合封控行動，對火力試射區域進行掃海警戒，配合友鄰兵力進行偵察引導。官兵全程保持高
度戒備，多次進行對海打擊、防空反導、聯合反潛等訓練，隨時準備應對可能的突發情況。
　
＊列根號航母菲律賓海執行例行任務＊
　
　　美國眾議院議長佩洛西２日晚抵達台灣，３日展開訪問行程，兩岸局勢緊張，一直在台灣周
邊活動的列根號及其打擊群的動向備受外界關注。
　　英媒引述美國海軍第七艦隊昨日最新說法，列根號正在西太平洋的菲律賓海執行既定任務。
據衛星遙感地理空間分析公司覓熵科技處消息，於昨日上午捕獲影像，列根號位於菲律賓海，沖
繩以東的大東島附近。
　　美國海軍第七艦隊發言人早前表示，列根號航空母艦戰鬥群正在菲律賓海按照計劃進行例行
任務，屬例行巡邏的其中一環，以支持自由開放的印太地區。
　　據了解，列根號以日本神奈川縣橫須賀基地為母港，是美國海軍唯一一艘前沿部署的航空母
艦。（ｃａ）

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