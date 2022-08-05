【台海局勢】廠區被迫停工？和碩：大陸廠區營運正常，無停止出貨

《經濟通通訊社５日專訊》有報道指ｉＰｈｏｎｅ組裝商、台灣科技大廠和碩於蘇州的工廠

出貨遇阻。和碩回應表示，大陸廠區一切營運正常，並無停工或停止出貨的情況。

《日經新聞》稍早引述消息人士報道，和碩副董事長在台北出席了宴請美國眾議院議長佩洛

西的餐會後，和碩工廠的發貨遭到中斷。消息指事件牽涉蘇州工廠，該廠出貨遭到攔檢，以查看

紙箱是否標示「台灣」或「中華民國」字樣而違反規定。（ｃａ）（ｚｚ）

