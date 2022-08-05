【新冠肺炎】澳門往來蛇口海上客運航線下周一復運

《經濟通通訊社５日專訊》由澳門外港客運碼頭和？仔客運碼頭往返深圳蛇口的兩條海上客
運航線，均將於８月８日（下周一）起恢復營運，具體航班票務情況可向船公司查詢。
澳門海事及水務局提醒，乘客在出行前應了解粵澳兩地的最新出入境防疫措施，然而由於鄰
近地區疫情多變，建議市民減少不必要的跨境活動。局方亦已要求船公司、碼頭清潔、保安外判
公司加強碼頭內公共設施和船隻的清潔消毒。（ｃｌ）
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