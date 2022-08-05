  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/08/2022 10:51

【新冠肺炎】澳門往來蛇口海上客運航線下周一復運

　　《經濟通通訊社５日專訊》由澳門外港客運碼頭和？仔客運碼頭往返深圳蛇口的兩條海上客
運航線，均將於８月８日（下周一）起恢復營運，具體航班票務情況可向船公司查詢。
　　澳門海事及水務局提醒，乘客在出行前應了解粵澳兩地的最新出入境防疫措施，然而由於鄰
近地區疫情多變，建議市民減少不必要的跨境活動。局方亦已要求船公司、碼頭清潔、保安外判
公司加強碼頭內公共設施和船隻的清潔消毒。（ｃｌ）
　
　

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事05/08/2022
《京城近觀》「奶罐」成文化科技創新平台
人氣文章開市Good Morning05/08/2022
溫鋼城：阿里績後缺催化劑　料80-100元區間上落
人氣文章大行報告05/08/2022
【大行炒D乜】大行點睇阿里巴巴？一表盡掌握
人氣文章市場先機05/08/2022
8月重點關注黃金的走勢！
人氣文章財經熱話05/08/2022
【虛幣世界】加密貨幣成交量下跌，比特幣及以太幣七連陰
人氣文章中國故事04/08/2022
《神州經脈》解放軍繞台軍演惹全球關切　滬指轉漲仍未企上三千二
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金