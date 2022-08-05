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05/08/2022 09:32

【外圍經濟】Ｅｘｐｅｄｉａ季度收入超預期，按年增長５１％

　　《經濟通通訊社５日專訊》Ｅｘｐｅｄｉａ第二季度收入超出分析師預期，表明隨著兩年的
疫症限制結束後，最繁忙的旅遊季節有一個好開始。
　　Ｅｘｐｅｄｉａ的銷售額按年增長５１％至３２億美元，超過分析師平均預期的２９﹒９億
美元。總預訂量增長２６％至２６１億美元，符合分析師的估計。
　　行政總裁Ｐｅｔｅｒ　Ｋｅｒｎ表示，儘管夏季旅遊旺季出現中斷，宏觀經濟背景不明朗，
但旅遊需求依然強勁。（ｒｃ）

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