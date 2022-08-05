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05/08/2022 07:53

【企業盈喜】國家聯合資源（００２５４）料中期轉虧為盈

　　《經濟通通訊社５日專訊》國家聯合資源（００２５４）公布，預期截至６月３０日止中期
錄得盈利，去年同期虧損約４５０萬元。
　　該集團指，預期轉虧為盈主因債務重組重大收益超過３億元，相當於根據債務重組償付經債
權人扣減後結欠的尚未償還債務總額及與該等尚未償還貸款相關融資成本，減支付債權人的現金
結算及發行債權人股份公平值。
　　該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

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