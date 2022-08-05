【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒３億人幣，買中移動沽長汽

《經濟通通訊社５日專訊》昨日（４日）恒指高開２４４點，報２００１１點。最高升

４４９點報２０２１６點，最低升２２８點報１９９９５點。恒指收報２０１７４點，升４０６

點或２﹒０６％。

按額度計算，北水全日淨流入２０﹒３億元人民幣，增加１２﹒８％。北水淨買入最多的個

股依次是中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）、吉利汽車（００１７５）；淨賣

出最多的依次是長城汽車（０２３３３）、快手（０１０２４）、小米集團（０１８１０）。

主板成交８８９﹒３９億元減少６﹒９％。其中港股通成交１８６﹒７億元，佔總成交

２１％。



＊乘用車７月銷售按年增長１７％＊



乘聯會上日公布，７月２５－３１日，乘用車市場零售６１﹒３萬輛，同比增長１４％，環

比上周增長４４％，較上月同期下降２１％；乘用車批發８７﹒８萬輛，同比增長５３％，環比

上周增長８５％，較上月同期下降１１％。

初步統計，７月１－３１日，乘用車市場零售１７６﹒８萬輛，同比去年增長１７％，環比

上月下降９％；全國乘用車廠商批發２１１﹒９萬輛，同比去年增長４０％，環比上月下降３％

。

中國移動升２﹒３４％報５０﹒４元，北水淨買入６﹒２億元；騰訊控股升３﹒１１％報

３１２元，北水淨買入６﹒１億元；吉利汽車升３﹒６４％報１８﹒２２元，北水淨買入２﹒７

億元。

長城汽車跌１﹒９５％報１２﹒０４元，北水淨賣出３﹒１億元；快手升０﹒７６％報

７９﹒８５元，北水淨賣出１﹒６億元；小米集團升４﹒４８％報１２﹒１２元，北水淨賣出

１﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） ６﹒２０

騰訊控股 （００７００） ６﹒０６

吉利汽車 （００１７５） ２﹒７０

比亞迪股份 （０１２１１） １﹒１５

中國海外發展 （００６８８） ０﹒６６

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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長城汽車 （０２３３３） －３﹒０９

快手 （０１０２４） －１﹒６２

小米集團 （０１８１０） －１﹒２５

美團 （０３６９０） －１﹒１１

李寧 （０２３３１） －１﹒０９

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