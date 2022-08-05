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05/08/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒３億人幣，買中移動沽長汽

　　《經濟通通訊社５日專訊》昨日（４日）恒指高開２４４點，報２００１１點。最高升
４４９點報２０２１６點，最低升２２８點報１９９９５點。恒指收報２０１７４點，升４０６
點或２﹒０６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２０﹒３億元人民幣，增加１２﹒８％。北水淨買入最多的個
股依次是中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）、吉利汽車（００１７５）；淨賣
出最多的依次是長城汽車（０２３３３）、快手（０１０２４）、小米集團（０１８１０）。
　　主板成交８８９﹒３９億元減少６﹒９％。其中港股通成交１８６﹒７億元，佔總成交
２１％。
　
＊乘用車７月銷售按年增長１７％＊
　
　　乘聯會上日公布，７月２５－３１日，乘用車市場零售６１﹒３萬輛，同比增長１４％，環
比上周增長４４％，較上月同期下降２１％；乘用車批發８７﹒８萬輛，同比增長５３％，環比
上周增長８５％，較上月同期下降１１％。
　　初步統計，７月１－３１日，乘用車市場零售１７６﹒８萬輛，同比去年增長１７％，環比
上月下降９％；全國乘用車廠商批發２１１﹒９萬輛，同比去年增長４０％，環比上月下降３％

　　中國移動升２﹒３４％報５０﹒４元，北水淨買入６﹒２億元；騰訊控股升３﹒１１％報
３１２元，北水淨買入６﹒１億元；吉利汽車升３﹒６４％報１８﹒２２元，北水淨買入２﹒７
億元。
　　長城汽車跌１﹒９５％報１２﹒０４元，北水淨賣出３﹒１億元；快手升０﹒７６％報
７９﹒８５元，北水淨賣出１﹒６億元；小米集團升４﹒４８％報１２﹒１２元，北水淨賣出
１﹒３億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　６﹒２０
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　６﹒０６
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　　２﹒７０
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　　１﹒１５
　　中國海外發展　（００６８８）　　　　　　０﹒６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長城汽車　（０２３３３）　　　　　－３﹒０９
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　－１﹒６２
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　－１﹒２５
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－１﹒１１
　　李寧　　　（０２３３１）　　　　　－１﹒０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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