【外圍經濟】巴郡減少回購自身股票，轉向購買其他公司股票

《經濟通通訊社８日專訊》巴菲特在第二季度減少了股票回購，他的集團將現金儲備用於購

買其他公司的股份。

巴郡在第二季度回購了１０億美元的股票，少於其在２０２２年第一季回購的３２億美元。

在市場普遍低迷的情況下，巴郡的股票變得更便宜，Ａ股在本季度下跌了近２３％。

巴郡的現金儲備幾乎沒有減少，仍有１０５４億美元，而３月底為１０６０億美元。巴郡在

第二季度虧損４３８億美元。（ｒｃ）

