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08/08/2022 14:14

【新冠肺炎】上海：來自或途經澳門來滬返滬人員不再實行７天隔離

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海新冠疫情防控領導小組辦公室發布通知
，即日起，對有澳門旅居史的來滬返滬人員不再實行「７天集中隔離醫學觀察＋３天居家健康監
測」。相關人員實行抵滬後３天內完成２次核酸檢測，抵滬後７天內不聚集、不聚會、不前往人
員密集場所。

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