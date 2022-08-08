【ＥＴＦ通】恒生（１１）擴闊證券買賣服務至北向ＥＴＦ通交易

《經濟通通訊社８日專訊》恒生銀行（０００１１）表示，由今日起，客戶透過「恒生投資

快」應用程式或恒生個人Ｍｏｂｉｌｅ Ａｐｐ可買賣ＥＴＦ互聯互通涵蓋的北向合資格ＥＴＦ

，並可享各項跨境理財投資優惠。

恒生銀行投資產品及顧問業務主管、恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示，很

榮幸恒生投資管理的恒生中國企業指數上市基金（０２８２８）成為香港首批被納入互聯互通南

向合資格ＥＴＦ之一，為南向投資者提供更多元化的資產配置選擇，同時恒生亦擴闊數碼渠道涵

蓋北向合資格的ＥＴＦ互聯互通產品，並推出一系列跨境理財服務的新優惠，為北向投資者增闢

新跨境投資渠道，同享跨境理財帶來的新機遇。

ＥＴＦ通方面，由８月７日起至３１日，恒生客戶透過「恒生投資快」應用程式或恒生個人

Ｍｏｂｉｌｅ Ａｐｐ，買賣ＥＴＦ互聯互通的北向合資格ＥＴＦ，可享０﹒１６８％佣金優惠

。

由８月７日起至９月３０日，合資格恒生客戶新開立「跨境理財北向通」戶口並完成相關匯

款，可享高達１３５０元迎新及匯款獎賞。另外，全新╱現有恒生「跨境理財南向通」客戶，透

過恒生個人ｅＢａｎｋｉｎｇ、恒生個人Ｍｏｂｉｌｅ Ａｐｐ或電話理財認購基金，可享０％

認購費優惠。

基金互認方面，由８月７日起至３１日，恒生客戶認購內地與香港基金互認計劃下獲認可在

香港公開發售的內地基金，可享０％認購費優惠。

此外，由８月７日起至８月３１日，恒生客戶透過網上交易渠道買賣滬股通及深股通下的Ａ

股，可享０﹒１６８％佣金優惠。（ｂｉ）

