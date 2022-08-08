【紓困措施】陳茂波：消費券帶來乘數效應有助提振本地經濟

《經濟通通訊社８日專訊》財政司司長陳茂波在網誌表示，政府昨（７日）起向約６３６萬

名合資格市民分期發放第二階段消費券，會有１３０億元消費力注入本地零售及餐飲市場。他相

信連同各儲值支付工具營運商、商戶及商場「疊加」優惠及消費者「加碼」消費，將可增強消費

券帶來的「乘數效應」，對急需支撐的本地經濟，提供一定提振作用。



＊覆檢成功個案最快本月１６日獲發消費券＊



早前針對移民設立的篩選機制，令很多仍在港的人要提出覆檢。陳茂波指，秘書處共收到逾

１５萬宗覆檢申請，主要來自一些曾以「永久性地離開香港」為由，作出法定聲明以提早提取強

積金等的市民，當中約１０萬４千宗申請已覆檢成功，有關人士今日可獲發消費券，並已獲發短

訊通知。他又說，秘書處正處理其餘覆檢個案，如果覆檢成功，有關人士最快可於本月１６日獲

發消費券。



＊疫情受控及消費券有利支持消費市場＊



陳茂波說環球經濟面對「逆風」，加息及經濟衰退的陰霾揮之不去，加上第五波疫情衝擊，

本港經濟未能延續去年反彈動力，今年首兩季按年再度收縮，但４月發放第一階段消費券時，剛

處於疫情稍緩，支持該月零售銷售總值升１１﹒７％，足見疫情受控及消費券對支撐消費市道帶

來正面作用。

他又透露，計劃昨日用消費券外出「歎杯靚茶」，早上已購買棉花糖及爆谷與街坊分享。

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