【夜期時段】即月期指最新報１９９８２點，跌２５點，低水６４點

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９９８８點，跌１９點，低水５８

點，最新報１９９８２點，跌２５點，低水６４點，合約成交２１７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６８１２點，跌８點，低水１０點，最新報６８１２點，跌

８點，低水１０點，合約成交３４９張。

