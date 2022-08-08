【新冠肺炎】東瀛遊：３＋４令團費下調逾１０％，冀盡快落實通關

《經濟通通訊社８日專訊》港府今早宣布，本周五（１２日）起，海外及台灣經機場抵港人

士的酒店檢疫期，由７日縮短至３日，隨後４日須於家居或一般酒店接受醫學監察。東瀛遊

（０６８８２）表示，為配合現時政府最新「３＋４」政策實施後，公司將會退回四天隔離酒店

之差價。新措施實施後，８月１２日當天已有首團縮減檢疫天數客人由北海道回港，並即時受惠

，減免四天酒店隔離。同時旅行團團費亦相應下調逾１０％，其中大阪８天旅行團（包隔離酒店

）費用由１８，７９９元下降至１６，１８８元。

政府日前宣布將實行「紅黃碼」及「３＋４」方案，東瀛遊執行董事禤國全歡迎方案，並希

望政府能夠盡快落實通關時間表。被問及３＋４檢疫政策會否為旅遊業帶來復甦，禤國全相信，

這會是旅遊業邁向復甦的第一步。今次最直接減低檢疫酒店的住宿時間，從而令出遊成本下降。

早前集團的網上問卷調查收集了過萬份回覆，其中有近１９％的受訪者表示如居家隔離減至３天

，會即時計劃外遊旅行。



＊３＋４方案會刺激回港需求，料隔離酒店仍求過於供＊



禤國全又表示，３＋４同時會刺激商務、回港探親、中轉旅客回港需求，所以預計隔離酒店

仍然出現求過於供的壓力。如果搶隔離酒店情況仍然持續，則對於市民出外旅遊意欲仍有好大影

響，故建議政府可再適量調節，如香港市民回港的「３＋４」，可以家居代替酒店隔離；旅客則

仍以沿用現行酒店隔離的「３＋４」方案，相信會更為理想並達至雙贏效果。政府亦應盡快考慮

完全免隔離，預計未來３個月客量能回升至疫情前的３至４成，即１年約３萬至４萬人次，但完

全回復則可能需１年。（ｓｌ）

