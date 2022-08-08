【企業盈警】鼎石資本料中期盈利受其他經營開支上升影響

《經濟通通訊社８日專訊》鼎石資本（００８０４）公布，預期截至２０２２年６月３０日
止六個月，公司盈利將受到期間產生的其他經營開支（包括非經常性法律及專業開支）與截至
２０２１年６月３０日止六個月相應期間相比上升約６５％的不利影響。（ｂｎ）
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