【企業盈警】鼎石資本料中期盈利受其他經營開支上升影響

《經濟通通訊社８日專訊》鼎石資本（００８０４）公布，預期截至２０２２年６月３０日

止六個月，公司盈利將受到期間產生的其他經營開支（包括非經常性法律及專業開支）與截至

２０２１年６月３０日止六個月相應期間相比上升約６５％的不利影響。（ｂｎ）

