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08/08/2022 18:33

【新冠肺炎】仲量聯行：縮短酒店檢疫期是為取消強制隔離鋪路

　　《經濟通通訊社８日專訊》港府今早宣布，本周五（１２日）起，海外及台灣經機場抵港人
士的酒店檢疫期，由７日縮短至３日，隨後４日須於家居或一般酒店接受醫學監察。仲量聯行香
港研究部執行董事黃志輝表示，政府是次縮短酒店隔離期的措施縮短期較預期短，儘管改變有限
，但仍屬好事。此舉反映政府希望減少香港與區內及世界各地經濟體聯繫的主要障礙，並希望同
時能平衡控制新冠疫情的需要。香港１１月將舉辦國際七人欖球賽及金管局的國際投資峰會，今
天公布的新措施將為這些大型活動能最終取消強制隔離鋪路。
　
＊酒店檢疫改為「３＋４」，料未來數月入境旅客增加＊
　
　　黃志輝指出，措施對市場的影響輕微，但預期可鼓勵企業租金逐步重新啟動因旅遊限制而擱
置的地產計劃，推動寫字樓租賃活動。該行亦預期最初階段入境的旅客（料主要為有迫切性來港
的人士），將於未來數月增加，為零售市場注入動力。
　
＊料隔離限制仍會窒礙短期旅客來港＊
　
　　仲量聯行酒店及旅遊地產諮詢集團副總裁羅啟宗表示，香港縮短隔離期是一個來自政府的正
面訊號，顯示香港最終會對外開放。然而，任何隔離限制仍在的情況下，仍會窒礙任何短期旅客
來港。
　　羅啟宗認為，除非香港全面放寬入境限制，否則酒店業績只會出現微升。而當邊境重開時，
還未準備妥善的酒店營運商將需要面臨更多的問題，從而恢復至疫前水平。（ｓｌ）

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