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08/08/2022 10:34

【新冠肺炎】李家超：本周五起７日檢疫酒店隔離改為「３＋４」

　　《經濟通通訊社８日專訊》行政長官李家超表示，本屆政府７月上任後為應對新冠疫情，於
７月１７日成立「應對疫情指導及協調組」，由行政長官監督，今日召開首次記者會，公布從海
外、台灣機場抵港人士，７日酒店檢疫措施新安排。由本周五（１２日）起，７日檢疫酒店隔離
改為「３＋４」，即３日酒店隔離及４日家居隔離。
　　李家超指，４日家居醫學監測可以外出，但不能進入有主動核查「疫苗通行證」的表列處所
，包括酒吧、遊戲機中心、安老院舍、殘疾人士院舍和學校等，亦不能參與除去口罩的活動，每
日快測陰性則可乘搭交通工具、上班、進入商場和街市等。
　　李家超又表示，政府會同時推出「紅黃藍碼」，檢疫人士若確診會被給予「紅碼」，禁止離
開檢疫地點；檢疫人士若檢測陰性會被給予「黃碼」，在醫學監測期間可外出活動；檢疫人士在
完成規限後會自動轉為「藍碼」，「紅黃藍碼」會在「安心出行」上展示。
　
＊重申當局政策非「躺平」＊
　
　　李家超表示，從海外或台灣由機場抵港人士的「３＋４」檢疫新安排是防疫政策重要一環，
重申當局整體政策是「不躺平」，會以科學精準方法識別不同風險級別人士，減低管控人數和範
圍，容許最多日常活動和涉及人數。他指出要平衡風險和經濟動力，在風險可控情況下，維護民
生活動和香港競爭力，盡量讓社會有最大動能和經濟活力。
　　李家超又指，要減重症和死亡，保護高風險人士，包括一老一幼，會繼續全面積極推動疫苗
接種計劃。（ｈｙ）

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