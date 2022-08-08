【新冠肺炎】盧寵茂：４天醫學監測期間可乘交通工具上班或入商場

《經濟通通訊社８日專訊》醫務衞生局局長盧寵茂表示，「紅黃碼」的檢疫安排是希望可以

達致風險可控、外防輸入，「紅碼」是識別確診者，而「黃碼」是識別海外人士檢疫時的身分。

當局分析了確診者確診時間的數據，而基於Ｏｍｉｃｒｏｎ發病及確診早，７月８日已要求

抵港者在酒店檢疫的檢測安排，在新安排下，有４％人是入境後帶病毒，有一半是在機場可以發

現到，而翌日在酒店的核酸檢測亦可發現８０％個案；即每１０００人中，有約４０個是輸入個

案，在機場中找出的２０名確診者，而在抵港後的酒店個案可再找多１２名確診者，即有約８人

、低於１％是日後檢測陽性。

盧寵茂指，通過首３晚的檢疫酒店可減低８成的個案，如按現時的檢疫酒店要檢疫７天，不

合符成本效益，因而決定當他們在機場檢測陰性後，可以由７天的酒店檢疫改為「３＋４」的安

排，期間要受「黃碼」限制、要每日做快測、定時核酸檢測，醫學監測時可在戴口罩下，乘交通

工具上班、入商場、到街市等。

新安排下，第３日早上如核酸檢測陰性，最早可在當日早上９時離開酒店，回家作４日醫學

監測，至第７日的早上９時，期間疫苗通行證會顯示「黃碼」，而「黃碼」會在當日自動取消。

有關人士需在自行監測健康３日，當局會要求抵港人士全程在機場、酒店及檢測中心做核酸檢測

，包括第１、２、４、６、９日，以及每日做快測直至第１０日。（ｈｙ）

