【新冠肺炎】李家超：跟世界接軌與內地通關沒有矛盾，兩者均要做

《經濟通通訊社８日專訊》被問到目前確診宗數維持在數千宗，現時放寬海外人士抵港措施

，是否放棄與內地通關？行政長官李家超回應指，跟世界接軌與內地通關是沒有矛盾，兩件事都

是需要做，在風險可控下，盡量保障民生活動。

他又指，內地有他們的檢疫要求，會將香港情況與內地有關單位積極溝通，在與內地當局就

通關有共識前，不便公開有關細節，避免訊息混亂。（ｈｙ）





