【新冠肺炎】李家超：跟世界接軌與內地通關沒有矛盾，兩者均要做

《經濟通通訊社８日專訊》被問到目前確診宗數維持在數千宗，現時放寬海外人士抵港措施
，是否放棄與內地通關？行政長官李家超回應指，跟世界接軌與內地通關是沒有矛盾，兩件事都
是需要做，在風險可控下，盡量保障民生活動。
他又指，內地有他們的檢疫要求，會將香港情況與內地有關單位積極溝通，在與內地當局就
通關有共識前，不便公開有關細節，避免訊息混亂。（ｈｙ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話08/08/2022
【收息股攻略】越秀房託創近兩年半低 無視9厘息先止蝕？
|大行報告08/08/2022
【大行炒D乜】券商齊降越秀房託目標價
|開市Good Morning08/08/2022
溫傑：利福私有化利好現有股東 或有投機者買入博成事
|財經熱話08/08/2022
【陶觀天下】美就業爆棚 英央行加息
|財經熱話08/08/2022
【虛幣世界】加密貨幣略為反彈，越南央行考慮打擊虛幣
|市場動向05/08/2022
新宣傳片彰顯港人創新精神 生產力局致力Make Smart Smarter
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰