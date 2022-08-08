【新冠肺炎】總商會冀豁免酒店檢疫，廠商會倡放寬至７日居家隔離

《經濟通通訊社８日專訊》港府今早宣布，本周五（１２日）起，海外及台灣經機場抵港人

士的酒店檢疫期，由７日縮短至３日，隨後４日須於家居或一般酒店接受醫學監察。香港總商會

總裁梁兆基指，商界歡迎政府縮減酒店隔離日數，認為可減低商務旅客的負擔，而４日醫學監察

亦能方便商務旅客工作，但他指，根據過往數據，商務人士逗留日數通常較短，所以３日酒店隔

離仍會帶來困難，期望未來可完全豁免酒店檢疫。

梁兆基表示，商界希望政府考慮只對入境人士作醫學監察，而無需酒店檢疫，又指全球有不

少城市已經豁免檢疫，如果香港要與其他城市競爭，就需要有相同的免檢疫措施。



＊史立德倡放寬至７日居家隔離＊



廠商會會長史立德指政府的決定感到驚喜。他相信配合快速病原測試、「紅黃碼」及核酸檢

測，限制入境人士的活動，相信可效減低外防輸入。現時展覽場地是主動審核處所，所以醫學監

察人士未能出席展覽，但他認為，商務人士參與展覽時會全程戴口罩，並且不會進食，所以期望

能放寬參加展覽會，吸引國際買家回港，帶動貿易復甦。

史立德又指，香港是高度國際化經濟體，長時間對外封關會限制跨境經濟、社會活動，建議

加快對國際鬆綁，當目前措施實施一段時間後，可進一步放寬至７日居家隔離，同時增加每日往

來內地的過境名額。（ｈｙ）

