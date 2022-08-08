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08/08/2022 16:41

【新冠肺炎】新增７宗死亡個案，２０個月大女嬰患哮吼症情況穩定

　　《經濟通通訊社８日專訊》醫院管理局總行政經理（質素及標準）　劉家獻表示，昨日新增
７宗死亡個案，涉４男３女，年齡介乎６６至８８歲，４位未完成接種３針，其中２位沒有打針
，３位已打３針，包括６８歲男患者，８月６日因意外入院，他在７月２０日發現新冠陽性，因
以２８日作為指標而計入新冠死亡個案，其離世與新冠肺炎完全無關；另一位患者７月３１日快
測陽性，８月６日求醫，送往拿打素醫院搶救無效；８０歲男患者本身有長期病，包括高血壓、
高血脂、血小板低，肺組織問題，有時需要聞氧氣，８月３日入院後情況轉差，昨日離世。
　
＊２０個月大女嬰患哮吼症＊
　
　　劉家獻表示，２０個月大女嬰上周五快測陽性，昨日情況轉差送入聯合醫院急症室，有氣促
、哮吼症、發燒和嘔吐，送入深切治療部，目前情況穩定轉入兒科隔離病房，醫療團體密切關注
情況。他表示哮吼症為咽喉氣管支氣管炎，屬於流感病毒引起的病毒性呼吸道疾病，其主要病徵
有犬吠聲的咳嗽，氣管收窄使空氣不能順暢流通，導致咳嗽的聲音類似犬吠聲，他呼籲家長留意
子女是否有相關情況。
　
＊再多兩宗瘧疾個案＊
　
　　瘧疾個案方面，再多兩宗確診個案，共７７宗確診個案，另有數宗是懷疑個案仍待候結果，
有逾百人入住香港麗悅酒店；而截至今日中午１２時，有４７名確診者在公立醫院留醫。
（ｈｙ）

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