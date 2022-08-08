【企業盈喜】同方友友（０１８６８）料中期虧轉盈

《經濟通通訊社８日專訊》同方友友（０１８６８）公布，與去年同期錄得虧損相比，預期
集團截至今年６月３０日止六個月將錄得溢利，主要由於去年同期所確認約１﹒３億元人民幣的
已終止經營業務之虧損大幅減少；截至今年６月３０日止六個月的銀行存款利息收入增加；及期
內持續經營業務收入增加而銷售成本減少。（ｂｎ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|中國故事08/08/2022
《神州經脈》7月出口優預期進口遜 三亞全市封控 滬綜指高收
|財經熱話08/08/2022
檢疫酒店隔離放寬國泰上揚 消費券發放 惟通關無期餐飲零售股炒唔起
|專訪08/08/2022
【專訪】陶冬：美國樓市成也聯儲 敗也聯儲（有片）
|財經熱話08/08/2022
利福獲主席溢價62%提私有化 股價飆五成仍值博？
|FOCUS08/08/2022
【FOCUS】7月出口再超預期 惟經濟難言脫困境
|財經熱話08/08/2022
《午市前瞻》專家指美國9月加息未必進取 微創借板塊炒作博反彈
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰