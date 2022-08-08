【企業盈喜】同方友友（０１８６８）料中期虧轉盈

《經濟通通訊社８日專訊》同方友友（０１８６８）公布，與去年同期錄得虧損相比，預期

集團截至今年６月３０日止六個月將錄得溢利，主要由於去年同期所確認約１﹒３億元人民幣的

已終止經營業務之虧損大幅減少；截至今年６月３０日止六個月的銀行存款利息收入增加；及期

內持續經營業務收入增加而銷售成本減少。（ｂｎ）

