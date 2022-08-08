【企業盈警】百盛集團（０３３６８）料中期盈轉虧蝕約２億人幣

《經濟通通訊社８日專訊》百盛集團（０３３６８）公布，截至今年６月３０日止六個月，

集團將於該期間錄得公司權益持有人應佔虧損約２億元人民幣，而於去年同期則錄得公司權益持

有人應佔利潤７００萬元人民幣。上述虧損主要歸因於ＣＯＶＩＤ－１９冠狀病毒疫情在中國再

度爆發以及在該期間內相關的防控隔離措施對於集團業務的影響。（ｂｎ）

