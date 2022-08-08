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08/08/2022 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價貶２９０點子，報６﹒７６９５止步兩連揚

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６９５，較
上個交易日跌２９０點子，止步兩連揚，上個交易日報６﹒７４０５。
　　美國勞工部上周五（５日）公布７月非農就業數據，遠優於市場預期，顯示美國就業市場活
躍，通脹仍未觸頂，聯儲局料進一步持鷹派貨幣緊縮政策。美元中止連續兩周跌勢。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７６９５　　＋２９０﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８８４３　　－２２１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒００８６　　－６８７﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６２４　　　＋３６﹒９０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒１６３０　　－３０９﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６７５３　　－１７７﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２２３８　　－２０１﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８９７５　　　－２２﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒０３３１　　－３０５﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２３０６　　　－７５﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５７８　　　－３０﹒３０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒００８２　－１４２７﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４８０１　　＋１６０﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９２﹒４７００　　　－８４﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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