【聚焦人幣】人幣中間價貶２９０點子，報６﹒７６９５止步兩連揚

《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６９５，較
上個交易日跌２９０點子，止步兩連揚，上個交易日報６﹒７４０５。
美國勞工部上周五（５日）公布７月非農就業數據，遠優於市場預期，顯示美國就業市場活
躍，通脹仍未觸頂，聯儲局料進一步持鷹派貨幣緊縮政策。美元中止連續兩周跌勢。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７６９５ ＋２９０﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒８８４３ －２２１﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒００８６ －６８７﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８６２４ ＋３６﹒９０
１英鎊╱人民幣 ８﹒１６３０ －３０９﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６７５３ －１７７﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２２３８ －２０１﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８９７５ －２２﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒０３３１ －３０５﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２３０６ －７５﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５７８ －３０﹒３０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒００８２ －１４２７﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４８０１ ＋１６０﹒００
１人民幣╱韓元 １９２﹒４７００ －８４﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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