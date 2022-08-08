【聚焦人幣】人幣中間價貶２９０點子，報６﹒７６９５止步兩連揚

《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６９５，較

上個交易日跌２９０點子，止步兩連揚，上個交易日報６﹒７４０５。

美國勞工部上周五（５日）公布７月非農就業數據，遠優於市場預期，顯示美國就業市場活

躍，通脹仍未觸頂，聯儲局料進一步持鷹派貨幣緊縮政策。美元中止連續兩周跌勢。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７６９５ ＋２９０﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８８４３ －２２１﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒００８６ －６８７﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６２４ ＋３６﹒９０

１英鎊╱人民幣 ８﹒１６３０ －３０９﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６７５３ －１７７﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２２３８ －２０１﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８９７５ －２２﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒０３３１ －３０５﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２３０６ －７５﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５７８ －３０﹒３０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒００８２ －１４２７﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４８０１ ＋１６０﹒００

１人民幣╱韓元 １９２﹒４７００ －８４﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

