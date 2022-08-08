【新冠肺炎】全國昨增逾８００宗本土，海南疫情擴大再增５０４宗

《經濟通通訊社８日專訊》全國昨日（７日）新增本土確診及無症狀感染合計８０７宗，按

日增一成。國家衛健委公布，全國昨日新增確診病例３８０宗，其中境外輸入病例５６宗，含６

宗由無症狀感染者轉為確診病例；本土病例３２４宗（海南２５９宗，廣東３７宗，內蒙古１２

宗，浙江４宗，湖南３宗，北京２宗，河北２宗，廣西２宗，湖北１宗，重慶１宗，四川１宗）

，含４２宗由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡或疑似病例。

全國昨日新增無症狀感染者５６０宗，其中境外輸入７７宗，本土４８３宗（海南２４５宗

，浙江８２宗，新疆６９宗，河南２５宗，河北１３宗，兵團１１宗，廣西１０宗，湖北９宗，

廣東６宗，山東３宗，重慶３宗，甘肅３宗，內蒙古２宗，吉林２宗）。



＊三亞機場關閉，瓊州海峽出島貨車司機升級防控＊



海南新冠肺炎本土疫情持續擴大，昨日新增２５９宗本土病例及２４５宗無症狀感染者，合

計５０４宗。三亞機場昨日截至下午２時共有４０個航班起飛，但之後再無起飛航班，連原定降

落的航班亦中途折返；三亞機場今日關閉，所有航班取消。鐵路部門昨晚起禁售三亞地區車票，

所有列車在三亞地區只落客不上客。

瓊州海峽出島貨車司機的疫情防控措施調整為：一、進島時間超過４８小時的，憑４８小時

２次核酸檢測陰性，並在碼頭完成落地核酸採樣和新冠抗原檢測方可離島。二、進島時間不滿

４８小時的，憑２４小時內１次核酸檢測陰性，並在碼頭完成落地核酸採樣和新冠抗原檢測方可

離島。（ｃａ）

