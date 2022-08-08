【台海局勢】外交部：解放軍軍事演訓旨在發出警示，懲戒台獨勢力

《經濟通通訊社８日專訊》解放軍在美國眾議院議長佩洛西訪問台灣後，連續第５日在台灣

周邊海空域軍演。東部戰區公布，今日繼續於台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點組織聯

合反潛和對海突擊行動。在演習進入尾聲之際，官媒《央視新聞》周日發文稱，今後解放軍軍艦

有機會常態化地在所謂「海峽中線」以東進行訓練。外交部在今天（８日）的例行記者會上表示

，中方軍事的演訓旨在向肇事分子發出警示，對「台獨」勢力進行懲戒。

外交部發言人汪文斌稱，美國眾議長佩洛西不顧中方堅決反對和反覆交涉，實際上在美國政

府的縱容和安排下，明目張膽竄台，這一倒行逆施嚴重侵犯中國主權，嚴重干涉中國內政，嚴重

違背美方所做的承諾，嚴重危害台海和平穩定。

汪文斌指，中方的立場正當、合理、合法，舉措堅定、有力、適度，中方的軍事演訓公開、

透明、專業，符合國內法，符合國際法，符合國際慣例，旨在向肇事分子發出警示，對「台獨」

勢力進行懲戒。堅定維護中國的主權和領土完整，堅決遏制美國「以台制華」的圖謀，堅決粉碎

台灣當局「倚美謀獨」幻想。同時，中方也是在維護國際法和國際關係基本準則，尤其是聯合國

憲章中規定不干涉內政這一最為重要的國際法原則。（ｄｗ）

