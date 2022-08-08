  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/08/2022 09:50

【數據解讀】保銀資本：人幣計價出口意外上揚，助增強匯率信心

　　《經濟通通訊社８日專訊》海關總署７日公布，按美元計價，７月份出口同比增長１８％，
優於預期，且增速創今年以來高點；進口２３１７億美元，增長２﹒３％，遜於預期；貿易順差
１０１２﹒６億美元，擴大８１﹒５％，超過６月創下的記錄，是自１９８７年有數據以來的最
高值。
　　保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指，人民幣計價出口增速再次意外地上揚。在
國內需求仍然低迷的情況下，強勁的出口增長今年將繼續幫助提振中國經濟。政府一直不願意推
出大規模的刺激措施來促進經濟增長，強勁的出口數據強化了政府的政策立場。此外，出乎意料
的強勁出口增速有助於增強對人民幣匯率的信心，這反過來又有助於遏制資本外流。
　　按人民幣計，７月份，中國進出口總值３﹒８１萬億元（人民幣．下同），增長１６﹒６％
。其中，出口２﹒２５萬億元，增長２３﹒９％；進口１﹒５６萬億元，增長７﹒４％；貿易順
差６８２６﹒９億元，擴大９０﹒９％。
　
＊信証：進口或持續改善，疫情為內需帶來壓力＊
　
　　中信証券固定收益部宏觀研究員許樹正認為，７月出口數據方面，港口活動改善仍在持續釋
放出口需求，且外需依然不弱，出口增速高於預期與前值；進口數據方面，疫情防控放鬆下內需
延續回升，但生產端表現不佳，一定程度上拖累進口增速的反彈。
　　對於後續外貿表現而言，出口需防範外需因美歐諸國經濟前景不佳而有所走弱，以及海南疫
情反彈帶來的風險；進口方面，政策基調強調擴大需求，強調落實，進口或持續改善，不過近期
疫情再度抬頭或將給內需帶來一定壓力。（ｗｌ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話08/08/2022
【陶觀天下】美就業爆棚　英央行加息
人氣文章財經熱話08/08/2022
【虛幣世界】加密貨幣略為反彈，越南央行考慮打擊虛幣
人氣文章市場動向05/08/2022
新宣傳片彰顯港人創新精神 生產力局致力Make Smart Smarter
人氣文章中國故事05/08/2022
《神州經脈》中國對佩洛西實施制裁　滬指返三千二全周跌0.8%
人氣文章財經熱話05/08/2022
炒國產替代預期晶片股連日抽升　中芯再飆7%業績前宜見好即收？
人氣文章財經熱話05/08/2022
【虛幣世界】比特幣見底未？熊市點樣獲利？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金