【數據解讀】保銀資本：人幣計價出口意外上揚，助增強匯率信心

《經濟通通訊社８日專訊》海關總署７日公布，按美元計價，７月份出口同比增長１８％，

優於預期，且增速創今年以來高點；進口２３１７億美元，增長２﹒３％，遜於預期；貿易順差

１０１２﹒６億美元，擴大８１﹒５％，超過６月創下的記錄，是自１９８７年有數據以來的最

高值。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指，人民幣計價出口增速再次意外地上揚。在

國內需求仍然低迷的情況下，強勁的出口增長今年將繼續幫助提振中國經濟。政府一直不願意推

出大規模的刺激措施來促進經濟增長，強勁的出口數據強化了政府的政策立場。此外，出乎意料

的強勁出口增速有助於增強對人民幣匯率的信心，這反過來又有助於遏制資本外流。

按人民幣計，７月份，中國進出口總值３﹒８１萬億元（人民幣．下同），增長１６﹒６％

。其中，出口２﹒２５萬億元，增長２３﹒９％；進口１﹒５６萬億元，增長７﹒４％；貿易順

差６８２６﹒９億元，擴大９０﹒９％。



＊信証：進口或持續改善，疫情為內需帶來壓力＊



中信証券固定收益部宏觀研究員許樹正認為，７月出口數據方面，港口活動改善仍在持續釋

放出口需求，且外需依然不弱，出口增速高於預期與前值；進口數據方面，疫情防控放鬆下內需

延續回升，但生產端表現不佳，一定程度上拖累進口增速的反彈。

對於後續外貿表現而言，出口需防範外需因美歐諸國經濟前景不佳而有所走弱，以及海南疫

情反彈帶來的風險；進口方面，政策基調強調擴大需求，強調落實，進口或持續改善，不過近期

疫情再度抬頭或將給內需帶來一定壓力。（ｗｌ）

