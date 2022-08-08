【數據解讀】景順：未來數月出口有望強勁，國內消費難大幅回升

《經濟通通訊社８日專訊》海關總署７日公布，按美元計價，７月份出口同比增長１８％，

優於預期，且增速創今年以來高點；進口２３１７億美元，增長２﹒３％，遜於預期；貿易順差

１０１２﹒６億美元，擴大８１﹒５％，超過６月創下的記錄，是自１９８７年有數據以來的最

高值。景順（Ｉｎｖｅｓｃｏ）點評稱，貿易數據顯示，中國的工廠活動持續從最近一波

Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情衝擊中接近強勁復甦。儘管環球需求疲軟，但出口增長優於市場預期，主要

是由於長江三角等地區的生產活動逐漸回復正常。

儘管受惠於更廣泛的亞太區經濟重啟，未來數月工業生產及出口有望表現強勁，但在今年餘

下時間里，不利因素依然存在。鑑於貨幣政策收緊及衰退風險，美國及歐洲的需求或會進一步放

緩，而中國的「清零」政策在今年餘下時間里不太可能發生重大改變。為了確保下半年經濟表現

強勁，中國決策者很大可能會穩定房地產市場，落實更多的財政及貨幣刺激措施，並試圖將增長

從環球消費者轉移至國內消費者。

７月進口增幅遜於預期，景順認為，在房地產市場觸底及新冠肺炎疫情限制放寬之前，預期

國內消費不會大幅回升並為經濟提供支撐。（ｗｌ）

