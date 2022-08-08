【大國博弈】美澳日發聲明要求中國停止軍演，中方斥澳製造新障礙

《經濟通通訊社８日專訊》美國眾議院議長裴洛西（Ｎａｎｃｙ Ｐｅｌｏｓｉ）訪台後，

解放軍旋即圍台實施長達四日軍事演訓，引發國際關切。美國國務卿布林肯（Ａｎｔｏｎｙ

Ｂｌｉｎｋｅｎ）、澳洲外交部長黃英賢（Ｐｅｎｎｙ Ｗｏｎｇ）、日本外務大臣林芳正在柬

埔寨金邊舉行的東南亞國協（ＡＳＥＡＮ）外長會議後，共同發表聯合聲明，表示對「一中政策

」和對台灣的立場沒有改變，要求中國暫停軍事演訓，也希望透過外交手段避免錯估國際情勢的

風險。

澳洲政府新官員５月上任後，多番與中國接觸，中澳兩國外長更完成近三年來首度會面，頗

具融冰意味。考慮到自身煤炭保供，市場更一度傳出中國考慮取消對澳煤炭進口禁令。美日澳最

新涉台聲明，為中澳兩國逐漸解封的關係蒙上新陰影。在北京，外交部發言人汪文斌今日回應表

示，澳方罔顧客觀事實，無端指責中國維護主權和領土完整的正當、合理、合法舉措，粗暴干涉

中國內政，破壞地區和平穩定。中方對此堅決反對。我們敦促澳方認清形勢，明辨是非，停止干

涉中國內政，不要為中澳關係發展製造新的障礙。

美日澳三國外長聯合聲明中指出，東協體制內的各國外長及秘書們都致力推行自由、開放的

印太地區，且各國的夥伴關係是建立在共同利益和價值觀的基礎，包含自由、法治、人權、領土

的完整、不訴諸武力，以及航行自由的承諾；並強調支持東協的中心地位，也認同太平洋國家作

為東協的區域合作夥伴之重要。（ｗｌ）

