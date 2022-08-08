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08/08/2022 09:07

【新冠肺炎】海南三亞封閉式管理，８萬遊客慘遭滯留

　　《經濟通通訊社８日專訊》海南省三亞市新冠疫情升溫，該市宣布全市社區、村居小區、企
事業單位實行封閉式管理，非必要不出門不流動。三亞鳳凰機場昨日（７日）所有出港航班全部
取消，約８萬多名遊客滯留三亞，其中３﹒２萬人在酒店，酒店提供半價續住服務。在全域靜態
管理期間，三亞鐵路全面禁售，所有航班被要求取消。遊客在完成７日內５次核酸檢測陰性後，
經評估後可離開海南。
　　三亞市昨日發布「全域靜態管理」具體措施，要求對全市社區、村居小區企事業單位實行「
封閉式管理」；除了保障市民生活和城市基本運行的公共基本服務類企業，其他各類營業場所暫
停營業；公交車、出租車、網約車暫停營運；所有市民和遊客按時按地檢測核酸。
　　多個小區實施封控，市民紛紛到檢測站排隊輪候做核酸檢測，亦有市民趕到超市和街市，搶
購食物和日用品。
　
＊８月以來海南共發現７２３人感染新冠＊
　
　　海南省衛健委昨日通報，全省周六新增２９７名本土感染者，其中２４０人來自三亞市。自
８月１日起，該省一共發現７２３人感染，三亞市佔６１５人。
　　除了三亞，海南四個地級市之一的儋州市昨日也宣布全市實行臨時性「全域靜態管理」。而
海南海口市疫情防控指揮部宣布，自早上６時起至下午７時，全市實行臨時性全域靜態管理，全
體市民要嚴格遵守靜態管理規定，非必要一律不外出。（ｃａ）
　

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