【大國博弈】外交部：恪守任何時候情況下不首先使用核武器的政策

《經濟通通訊社８日專訊》在日本廣島和平紀念儀式上，聯合國秘書長古特雷斯呼吁擁核國

家須承諾「不首先使用核武器」，並向未擁核國家保證不會對其使用或威脅使用核武器。聯合國

當局人士表示，這是首次有秘書長作此呼籲。

對此，外交部發言人汪文斌在今天（８日）下午的例行記者會上表示，對古特雷斯秘書長呼

籲有關方承諾不首先使用核武器表示贊賞。汪文斌強調，從擁有核武器的第一天起，中國就倡導

全面清理和徹底銷毀核武器，始終恪守在任何時候任何情況下不首先使用核武器的政策，明確承

諾無條件不對無核武器國家和無核武器地區使用或威脅使用核武器。中國是五個核武器國家當中

唯一作出上述承諾的國家。

汪文斌表示，中方敦促其他核武器國家採取同樣的政策，共同維護全球戰略穩定，切實減少

核戰略風險。



＊日外相譴責中國發射導彈＊



日本外相林芳正早前與聯合國秘書長古特雷斯舉行會談時稱，就中國針對台灣的軍事演習，

日本對地區緊張形勢嚴重關切，並確認了緩和緊張的重要性。

林芳正指出，美國眾議院議長佩洛西訪台後，中國將彈道導彈射至日本近海，強調維持基於

法治的國際秩序面臨考驗。關於中國發射彈道導彈，林芳正予以強烈譴責，認為這是關係到日本

安全的重大問題，這將給國際社會的和平穩定造成嚴重影響。（ｃａ）

