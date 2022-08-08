《經濟通通訊社８日專訊》旭日企業（００３９３）預期，２０２２年上半年純利按年減少
５０％至６０％，期內，集團預期減值虧損４５００萬元至５０００萬元，已考慮中國房地產債
務市場之不穩定性，該金額可能隨著現時市場環境有所調整，該金額乃在集團債務投資減值虧損
撥備約１﹒０８億元上追加。
該集團於期內其他業務，即室內設計及裝修工程，及休閒服之出口及零售的表現有所增長，
預期上半年仍能保持盈利。（ｈｙ）
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08/08/2022 18:28
【企業盈警】旭日企業（３９３）料中期純利按年跌５０％至６０％
《經濟通通訊社８日專訊》旭日企業（００３９３）預期，２０２２年上半年純利按年減少
５０％至６０％，期內，集團預期減值虧損４５００萬元至５０００萬元，已考慮中國房地產債
務市場之不穩定性，該金額可能隨著現時市場環境有所調整，該金額乃在集團債務投資減值虧損
撥備約１﹒０８億元上追加。
該集團於期內其他業務，即室內設計及裝修工程，及休閒服之出口及零售的表現有所增長，
預期上半年仍能保持盈利。（ｈｙ）
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