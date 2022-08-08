【新冠肺炎】消息：擬放寬內地檢疫，非來港易「３＋４」撇除黃碼

《經濟通通訊社８日專訊》港府今早宣布，本周五（１２日）起，海外及台灣經機場抵港人

士的酒店檢疫期，由７日縮短至３日，隨後４日須於家居或一般酒店接受醫學監察。消息指，政

府擬放寬內地檢疫安排，廣東以外地區的內地人士，由現時７日居家檢疫，放寬至３日居家檢疫

，４日自行監察，毋須受「黃碼」限制，而廣東地區「來港易」則無須檢疫。（ｈｙ）

