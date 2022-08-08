【企業盈警】東吳水泥（００６９５）料中期盈轉虧１９９４萬元

《經濟通通訊社８日專訊》東吳水泥（００６９５）公布，預期截至６月３０日止中期虧損

約１９９４﹒４萬元，去年同期純利約２９５５萬元。

該集團指，轉盈為虧主因期內地爆發ＣＯＶＩＤ－１９疫情從而導致該集團停產，從而致使

產品銷量及售價下降所致。

該集團預期於本月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）

