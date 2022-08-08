【企業盈警】富陽（００３５２）料中期盈轉虧４００萬人幣

《經濟通通訊社８日專訊》富陽（００３５２）公布，預期截至６月３０日止中期虧損約

４００萬元人民幣，而去年同期淨利潤約１７﹒３萬元人民幣。

該集團指，虧損主因收益較去年同期明顯減少，受累於新冠病毒疫情反彈及地方政府實施相

應預防及控制措施，其中包括上海及附近地區封控及旅行限制，致使內地一手房地產市場需求出

現下滑，進而影響業務運營。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

