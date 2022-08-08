【企業盈喜】聯合能源（００４６７）料中期盈利升最多６０％

《經濟通通訊社８日專訊》聯合能源集團（００４６７）公布，預期截至６月３０日止中期

純利增長介乎約５０％至６０％。

該集團指，純利增長主因東歐地緣政治衝突導致今上半年國際油價較２去年持續位於高位，

以及所持伊拉克資產開始上產。

該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

