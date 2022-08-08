【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒９億人幣，買騰訊沽中海油

《經濟通通訊社８日專訊》上周五（５日）恒指高開１０９點，報２０２８３點。最高升

１０９點報２０２８３點，最低跌７７點報２００９６點。恒指收報２０２０１點，升２７點或

０﹒１４％。

按額度計算，北水全日淨流入１５﹒９億元人民幣，減少２１﹒４％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、時代電氣（０３８９８）；淨賣

出最多的依次是中國海洋石油（００８８３）、藥明生物（０２２６９）、吉利汽車

（００１７５）。

主板成交８５１﹒７億元減少４﹒２％。其中港股通成交１８２﹒２億元，佔總成交

２１﹒４％。



＊騰訊傳擬增持法國遊戲公司ＵＢＩＳＯＦＴ股權＊



據《路透社》引述知情人士報道，騰訊提高其在法國視頻遊戲集團育碧（ＵＢＩＳＯＦＴ）

的持股。騰訊在２０１８年購買了育碧５％的股份，目標是通過增持股份成為這家法國公司的單

一最大股東。

騰訊控股跌１﹒４１％報３０７﹒６元，北水淨買入５﹒９億元；中國移動升０﹒８９％報

５０﹒８５元，北水淨買入２﹒５億元；時代電氣升１２﹒２８％報３７﹒５元，北水淨買入

７３００萬元。

中國海洋石油跌１﹒２５％報９﹒５１元，北水淨賣出３﹒３億元；藥明生物跌０﹒９４％

報７４﹒１５元，北水淨賣出１﹒７億元；吉利汽車跌２﹒０９％報１７﹒８４元，北水淨賣出

４８００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ５﹒９２

中國移動 （００９４１） ２﹒４６

時代電氣 （０３８９８） ０﹒７３

華虹半導體 （０１３４７） ０﹒１１

信達生物 （０１８０１） ０﹒０４

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） －３﹒３１

藥明生物 （０２２６９） －１﹒６５

吉利汽車 （００１７５） －０﹒４８

新東方在綫 （０１７９７） －０﹒３６

美團 （０３６９０） －０﹒２５

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