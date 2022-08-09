【外圍經濟】智利７月通脹率升至１３﹒１％的２８年高位

《經濟通通訊社９日專訊》在糧食及運輸成本推動下，智利７月消費者價格指數（ＣＰＩ）
按年升１３﹒１％，略高於市場預期的１３％，是２８年來最高，這將促使央行進一步採取大幅
度加息政策。智利的通脹率已連續１７個月上升，央行在一年內已累積加息９２５個基點，包括
上月加息７５個基點至９﹒７５厘。（ｊｆ）
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