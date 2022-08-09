《經濟通通訊社９日專訊》據外電報道，俄烏衝突以來首艘從烏克蘭港口出發的運糧船「拉
佐尼號」（Ｒａｚｏｎｉ），本月１日裝載２﹒６萬噸糧食前往黎巴嫩，但卻被買家拒絕收貨。
黎巴嫩買家拒收理由是，這批糧食的交貨時間超出期限５個月。懸掛塞拉利昂國旗的拉佐尼
號目前滯留地中海，正尋找其他買家。
俄羅斯與烏克蘭上月同意恢復自黑海運輸糧食，以減緩全球糧荒。目前由烏克蘭出發的運糧
船已達１０艘。（ｊｆ）
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09/08/2022 11:32
【俄烏開戰】超出期限５個月，烏克蘭首艘運糧船遭買家拒收貨
《經濟通通訊社９日專訊》據外電報道，俄烏衝突以來首艘從烏克蘭港口出發的運糧船「拉
佐尼號」（Ｒａｚｏｎｉ），本月１日裝載２﹒６萬噸糧食前往黎巴嫩，但卻被買家拒絕收貨。
黎巴嫩買家拒收理由是，這批糧食的交貨時間超出期限５個月。懸掛塞拉利昂國旗的拉佐尼
號目前滯留地中海，正尋找其他買家。
俄羅斯與烏克蘭上月同意恢復自黑海運輸糧食，以減緩全球糧荒。目前由烏克蘭出發的運糧
船已達１０艘。（ｊｆ）
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