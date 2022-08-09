【俄烏開戰】超出期限５個月，烏克蘭首艘運糧船遭買家拒收貨

《經濟通通訊社９日專訊》據外電報道，俄烏衝突以來首艘從烏克蘭港口出發的運糧船「拉

佐尼號」（Ｒａｚｏｎｉ），本月１日裝載２﹒６萬噸糧食前往黎巴嫩，但卻被買家拒絕收貨。

黎巴嫩買家拒收理由是，這批糧食的交貨時間超出期限５個月。懸掛塞拉利昂國旗的拉佐尼

號目前滯留地中海，正尋找其他買家。

俄羅斯與烏克蘭上月同意恢復自黑海運輸糧食，以減緩全球糧荒。目前由烏克蘭出發的運糧

船已達１０艘。（ｊｆ）

