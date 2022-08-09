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09/08/2022 08:49

【虛幣世界】加密貨幣再度攀升，「契媽」沽Ｃｏｉｎｂａｓｅ股票

　　《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股窄幅上落，而加密貨幣則繼續反彈，比特幣重返
２４０００美元水平，而以太幣則突破１８００美元關口，隨後升幅收窄。不過，市場對於加密
貨幣機構前景看法不太樂觀，方舟基金創始人Ｃａｔｈｉｅ　Ｗｏｏｄ表示，方舟基於加密貨幣
監管不確定性出售了部分Ｃｏｉｎｂａｓｅ股票。
　　據外，根據ＣｏｉｎＭａｒｋｅｔＣａｐ數據顯示，自六月中旬以來比特幣市值佔比持續下
降，目前已降至４０﹒３５％附近，此佔比為近六個月以來的最低點，此前４月２３日的低點為
４０﹒７９％。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２３８４５﹒２８元（美元．下同），升０﹒１４％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１７７９﹒６９元，升０﹒１５％；艾達幣報
０﹒５３５４元，跌０﹒３２％；瑞波幣報０﹒３７９４元，升０﹒１９％。（ｕｌ）
　
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