【企業盈喜】百德國際（２６６８）料中期多賺１３５％至１８０％

《經濟通通訊社９日專訊》百德國際（０２６６８）發盈喜，預計上半年淨溢利將較去年同

期之淨溢利約１２８０萬元大幅增加約１３５％至１８０％。

該集團指，儘管營業額較同期減少，但預期中期淨溢利與同期相比將大幅增加乃主要由於來

自於按公平價值計入其他全面收益表的金融資產的股息收入增加；財務成本減少所致。（ａｃ）

