【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

《經濟通通訊社９日專訊》今日恒指低開６點，報２００３９點。最高升２０５點報

２０２５０點，最低跌１８９點報１９８５６點。恒指收報２０００３點，跌４２點或

０﹒２１％。

按額度計算，北水全日淨流入５﹒９億元人民幣，減少３２﹒３％。北水淨買入最多的個股

依次是天齊鋰業（０９６９６）、騰訊控股（００７００）、中國神華（０１０８８）；淨賣出

最多的依次是美團（０３６９０）、理想汽車（０２０１５）、香港交易所（００３８８）。

主板成交８２１﹒８４億元增加９﹒７％。其中港股通成交１６０﹒１億元，佔總成交

１９﹒５％。



＊美團打車推「高峰全免佣」活動＊



上海近期高溫預警信號頻發，打車高峰時段多個區域出現車輛供不應求的狀況。據《上海證

券報》報道，美團打車最新在滬設立聯合辦公室，通過科學規劃調度、增加車輛運力、熱門區域

「更近司機優先派單」等方式，大幅壓縮用戶高溫天打車等待時間。司機方面，美團打車提供早

晚夜三段式「高峰全免佣」活動。同時，司機可額外獲得高額現金獎勵，以增加收入。照此估算

，司機收入平均可提升三成以上。

此外，美團打車將持續招聘運營調度專家，擴充聯合辦公室人員規模。

天齊鋰業升５﹒３９％報８５﹒０５元，北水淨買入２﹒１億元；騰訊控股跌０﹒４７％報

２９８元，北水淨買入１﹒６億元；中國神華升３﹒４４％報２２﹒５５元，北水淨買入１﹒３

億元。

美團跌２％報１７６元，北水淨賣出４億元；理想汽車跌３﹒９４％報１２６﹒８元，北水

淨賣出３﹒１億元；香港交易所跌１﹒０７％報３５２﹒４元，北水淨賣出２﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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天齊鋰業 （０９６９６） ２﹒１２

騰訊控股 （００７００） １﹒５７

中國神華 （０１０８８） １﹒３２

華虹半導體 （０１３４７） ０﹒４３

佳源國際控股 （０２７６８） ０﹒２２

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －４﹒００

理想汽車 （０２０１５） －３﹒１０

香港交易所 （００３８８） －２﹒３４

華潤電力 （００８３６） －０﹒８１

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒４８

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