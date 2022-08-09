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09/08/2022 12:04

【截收意向】市建局土瓜灣榮光街╱崇安街項目至少收１８份意向

　　《經濟通通訊社９日專訊》市建局土瓜灣榮光街╱崇安街項目今日中午截收意向，至少收
１８份意向書，包括恒地（０００１２）、帝國集團、建灝集團、鷹君集團（０００４１）、中
海外（００６８８）、遠東發展（０００３５）、英皇國際（００１６３）、招商局置地
（００９７８）、泛海集團（００１２９）、資本策略（００４９７）及華懋等。
　　英皇國際物業經理蔡宏基表示，該項目地皮面積頗大，可興建不少單位，相信落成後單位景
觀不錯。他續指，加息因素將影響發展意欲，但會保持審慎樂觀態度投地。
　　該項目地盤面積為３０９５７平方呎，完成重建後預計可提供最高總樓面面積２７８６１５
平方呎。市場估計，地皮估值約２７﹒９億至３６﹒２億元，每呎樓面地價約１萬至１﹒３萬元
。巿建局預計，項目在８至１０年後完成重建，屆時可提供約５６０個中小型住宅單位，並與區
內其他重建項目構成小社區。　
　　成功取得項目的發展商及財團，須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設
計要求」作為興建新發展項目的藍本，與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應，以達致整個小區
的重整及規劃更完整及一體化，促進小區連接性和步行環境，並以更具特色的「地方營造」及智
慧元素，提升該區的宜居性。（ｂｉ）
　
　

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